Двоен български триумф на европейската купа по сноуборд в Банско

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Малена Замфирова и Кристиан Георгиев донесоха двоен български триумф във вторите паралелни гигантски слаломи от европейската купа по алпийски сноуборд в Банско.

16-годишната Малена, която спечели и вчера, се наложи във финала над Лариса Гасер от Швейцария. Третото място остана за Дария Белова от Австрия, която в малкия финал се наложи над Юна Танигучи от Германия.

От останалите българки най-предно класиране постигна Аглика Георгиева, която достигна до четвъртфиналите и остана осма. Теодора Пенчева е 13-а място.

Кристиан Георгиев се справи във финала с италианеца Фабиан Лантшнер.

Петър Гергьовски пък стана трети, изпреварвайки в малкия финал Адам Починек от Чехия.