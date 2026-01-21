Извелият България до второ място в света Бленджини запазва щаба си

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С Франческо Кадеду ще продължим да работим заедно в националния отбор. Така както и с всички, с които имах удоволствието да работя в националния тим и през минали сезон.

Това заяви пред MAX Sport италианският селекционер на националите ни по волейбол Джанлоренцо Бленджини, който през миналата година ги изведе до сребърни медали от световното първенство във Филипините.

Неговият сънародник Кадеду бе наставник на "Нефтохимик", но преди турнира за купата миналата седмица двете страни се разделиха.

Под ръководството на Иван Станев бургазлии триумфираха с трофея.