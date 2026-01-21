ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Десподов се завръща за ПАОК

Кирил Десподов Снимка: x.com/paok_fc

Българското крило на ПАОК (Солун) Кирил Десподов поднови пълноценни тренировки днес и ще бъде в групата на гръцкия тим за утрешното домакинство срещу "Бетис" (Испания) в 7-ия кръг на турнира на Лига Европа.

Капитанът на националите имаше лошата комбинация от вирус и мускулно разтежение, но само за три дни успя да се възстанови. Вчера Десподов се върна към заниманията и имаше добро включване, а днес направи пълноценна тренировка.

ПАОК е на 18-о място с 9 точки 2 кръга преди края на основната фаза на турнира.

