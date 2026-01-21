ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Локо" (Сф) с първа победа за 2026-а, бивш играч н...

Саръбоюков с нов личен рекорд в зала и квота за световното в Полша

Божидар Саръбоюков Снимка: Startphoto.bg

Най-добрият български състезател в скока на дължина при мъжете Божидар Саръбоюков подобри личния си рекорд на закрито, за да спечели второто издание на международния турнир по лека атлетика в зала „Локомотив" в Пловдив.

Атлет номер 1 на страната, който е европейски шампион на закрито от първенството в Апелдоорн 2025, скочи 8,26 м. По този начин той покри и норматив за участие на световното първенство в зала в Полша през март.

Предишното му най-добро постижение на закрито бе 8,22 м.

В същата дисциплина при дамите финалът предложи равностойна битка за първото място между Пламена Миткова и Сияна Бръмбарова.

Първата постигна 6,21 метра и би с 1 сантиметър конкурентката си.

Божидар Саръбоюков

