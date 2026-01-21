ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Локо" (Сф) с първа победа за 2026-а, бивш играч н...

Времето София -1° / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22135303 www.24chasa.bg

Подпалиха статуя на Кристиано Роналдо в Мадейра

1128
Кристиано Роналдо Снимка: instagram.com/cristiano/

Неидентифициран мъж е подпалил статуя на петкратния носител на „Златната топка" и капитан на националния отбор на Португалия Кристиано Роналдо, която се намира в град Фуншал на остров Мадейра, родното му място, съобщи вестник „Correio da Manha".

Инцидентът е станал близо до музея на Роналдо. Мъжът е публикувал видеоклип, на който залива статуята със запалима течност и я подпалва. Полицията разследва извършителя.

40-годишният Роналдо е петкратен победител в Шампионската лига, европейски шампион, двукратен победител в Лигата на нациите и най-добрият реализатор за всички времена за националния си отбор,печелил е европейското първенство, Шампионската лига и световното клубно първенство.

Кристиано Роналдо Снимка: instagram.com/cristiano/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини