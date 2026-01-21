Всеки от шампиона на Африка Сенегал ще получи парцел от 1,5 декара земя

Футболните национали на Сенегал ще получат бонуси от по 130 хиляди долара и парцели земя за триумфа си на купата на африканските нации. Те спечелиха финала срещу домакина на турнира Мароко с 1:0 след продължения в неделя вечер.

Премиите бяха обявени лично от президента на страната Басиру Диомайе Файе по време на церемония в Дакар, на която присъстваха хиляди фенове и футболистите. По-рано през деня националите преминаха с открит автобус по улиците на столицата и показаха спечеления трофей.

Бонусите са в размер на 75 милиона западноафрикански франка (134 892.09 щатски долара) и те ще бъдат получени от всеки един член на представителния тим. Общата сума на бонусите е 2.1 милиарда франка или 3.7 милиона долара. Играчите ще получат и парцели земя от 1 500 квадратни метра.

В допълнение на това, членовете на местната футболна федерация ще получат 50 милиона франка и хиляда квадратни метра земя. Хората от делегацията на Сенегал в Мароко пък ще бъдат възнаградени с по 20 милиона франка и 500 квадратни метра земя.