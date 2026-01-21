ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Локо" (Сф) с първа победа за 2026-а, бивш играч н...

Времето София -1° / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22135559 www.24chasa.bg

"Левски" зацикли, трети мач без победа в контролите

2008
СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Лидерът в Първа лига "Левски" все още не може да бие по време на контролите в Турция, където отборът е на лагер.

"Сините" на Хулио Веласкес направиха 0:0 "Заглебие" пред погледа на мажоритарния си собственик Наско Сираков. Клубната легенда пристигна в Анталия, за да наблюдава финалната част от подготовката на отбора. Редом до Сираков на стадиона край Белек пък бяха изпълнителният директор на "Левски" Даниел Боримиров, както и Лъчо Танев, Тити Папазов и Вили Вуцов.

Иначе двубоя с поляците ще се запомни най-вече с неофициалния дебют като титуляр за единственото към момента ново попълнение на столичани Армстронг Око-Флекс.

Проверката с "Заглебие" бе трета за "сините" по време на лагера. В първата те отново направиха нулево равенство с "Ниредхаза" от Унгария. През уикенда "Левски" загуби 1:2 от сръбския "Войводина". Последната проверка на столичани на турска земя е в неделя, като съперник ще е "Тренчин" от Словакия.

След прибирането си в България "Левски' ще има още една контрола. На "Герена" следващата сряда ще гостува втородивизионния "Вихрен" (Сандански).

Първият официален мач на "сините" е на 3 февруари, когато отборът на Веласкес ще играе за суперкупата на България срещу "Лудогорец".

СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини