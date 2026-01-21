“Арсенал” с клубен рекорд в Европа

Сензацията "Будьо/Глимт" се нареди до "Реал", "Байерн", "Ливърпул" и "Барса"

“Арсенал” продължава да гази всичко по пътя си в Шампионската лига. Едноличният лидер в основната фаза на най-комерсиалното състезание на УЕФА записа седма поредна победа - 3:1 над “Интер”, и така запази 100-процентовия си актив.

Никога в историята си клубът от Северен Лондон не е постигал толкова много последователни победи в Европа. Следващата седмица бройката може да се увеличи с още една. В последния кръг от същинската фаза “Арсенал” приема “Кайрат”, който вече няма шанс за топ 24, респективно за плейоф. Ако продължава да бие наред в Шампионската лига, пък воденият от Микел Артета тим може да изравни и най-доброто постижение на английски тим за поредни победи в Европа. То принадлежи на “Манчестър Сити” - 10.

Другият лондонски тим - “Тотнъм”, пък записа 4-а поредна победа вкъщи в турнира на богатите - 2:0 над “Борусия” (Дортмунд). По този начин се затвърди фактът, че бившият тим на Димитър Бербатов показва едно лице в Европа и коренно различно във вътрешното първенство. Във Висшата лига “Тотнъм” за цял сезон досега има едва 2 успеха вкъщи.

Играчът на лондончани Доминик Соланке се превърна в едва петият играч, който вкарва в дебюта си за клуба в Шампионската лига на УЕФА и вторият англичанин след Питър Крауч, който през септември 2010 г. вкара на “Вердер” (Бремен).

Рекордьорът по титли от най-комерсиалния турнир - “Реал” (М), пък си го изкара на “Монако”. Испанците разбиха клуба от княжеството 6:1, а серийният им голмайстор Килиан Мбапе не спира да бележи. Френският ас на “Реал” се разписа два пъти. И по този начин вече има 11 попадения през кампанията в Шампионската лига. По този начин Мбапе изравни постижението на Кристиано Роналдо от сезон 2015/2016, когато португалецът завърши груповата фаза с 11 попадения.

Носителят на трофея за миналата година “Пари Сен Жермен” продължава с колебливите си изяви през кампанията. Френският тим падна 1:2 от “Спортинг”. А вестник “Екип” описа мача като “гадост”. Треньорът на парижани Луис Енрике пък се разпсува след мача.

Истинската сензация обаче се случи отвън Полярния кръг. Норвежкият “Будьо/Глимт” би 3:1 “Манчестър Сити” на Пеп, за да задълбочи още повече кризата у “гражданите”. В един момент от срещата домакините водеха 3:0 на гранда от Англия - нещо, което много рядко се случва. С подобно постижение да водят с 3 гола разлика на “Сити” могат да се похвалят само най-големите клубове в света, като “Реал” (М). “Байерн”, “Ливърпул”, “Барселона” и “Спортинг”. Един от грешниците за отбора на Пеп бе носителят на “Златната топка” за 2024 г. Родри. Испанецът си изкара два жълти картона в рамките на 54 сек. За Родри това бе мач номер 249 като титуляр за “Сити”, но това бе едва вторият път, в който губи два поредни мача. Дни преди да падне от “Будьо/Глимт”, неговият отбор бе шокиран в градското дерби с “Юнайтед”.

