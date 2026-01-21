ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Приключваме със съветското въоръжение и техника до...

"Локо" (Сф) с първа победа за 2026-а, бивш играч на "Ливърпул" записа асистенция

Снимка: "Локо" (Сф)

Първа победа постигна „Локо" (Сф) на подготвителния лагер в Анталия.

В турския курорт „червено-черните" надвиха словашкия „Железиарне" (Подбрезова) с 1:0 в третата си контрола тази зима (2 загуби до днес).

Първото полувреме беше много двуостро и двата отбора изпуснаха добри възможности за попадение. Най-чистите за „Локо" бяха пред Спас Делев и Георги Минчев, които не успяха да реализират.

През второто полувреме последваха много промени и макар словаците да имаха териториално превъзходство, „железничарите" организираха няколко опасни контраатаки.

При една от тях в 85-ата минута бившият играч на "Ливърпул" Джордън Ибе напредна и намери Луан Аугусто, който отбеляза единственото попадение в срещата.

За "Локомотив" следват още две проверки до края на престоя на тима в Турция. В събота срещу чешкия "Злин" и в неделя срещу украинския "Зоря" (Луганск).

Снимка: "Локо" (Сф)

