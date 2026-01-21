ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

БНБ: 28.08 млрд. евро вече са в обращение

"Ботев" (Пд) стартира с 1:0 лагера в Турция

2008
Никола Илиев в акция Снимка: "Ботев" (Пд)

"Ботев" (Пд) би с 1:0 срещу косовския "Дреница" в първата си контролна среща от подготвителния лагер в Турция.

Футболистите на Димитър Димитров-Херо откриха резултата още в седмата минута, когато точен бе Никола Илиев след асистенция на новото попълнение Педро Игор. Десет минути след това Алекса Мараш имаше добра възможност да удвои с глава, но ударът му бе спасен.

През втората част Тодор Неделев и Чимези Уилиамс получиха шансове пред вратата на Дреница, но не успяха да реализират, а в края на срещата стражът на "жълто-черните" Християн Славков имаше няколко важни намеси, за да запази аванса на своя тим.

