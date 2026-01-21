Съперникът на “Лудогорец” остана без отбор

11 от закъсалия "Рейнджърс" няма да играят срещу хегемона в Лига Европа

Съперникът на “Лудогорец” в 7-ия кръг от същинската фаза на Лига Европа - “Рейнджърс”, тотално окуця за сблъсъка утре вечер. 14-кратният шампион на България гостува в Глазгоу с мисъл да си гарантира участие в плейофа на втория по сила турнир на УЕФА. Ако разградчани победят като гости гранда от Шотландия, родният тим 99% ще остане в топ 24, което значи и участие след основната фаза.

За да е още по-лесна ситуацията за първенеца на България, съперникът няма да може да разчита на един цял отбор. И ще излезе на терена с доста експериментален състав. 11 души от шотландците ще пропуснат срещата с “Лудогорец”. Петима от играчите на “Рейнджърс” няма да са на линия за мача заради травми. Две от новите попълнения, които пристигнаха на “Айброкс”, пък още не са регистрирани за дуела с българите.

Четирима от състава на шотландците, които запълват иначе дупките в състава на Дани Рьол, няма да играят, защото не са картотекирани за Лига Европа. Въпреки кризата в “Рейнджърс”, според анализатори, експерти, че дори и букмейкъри българският тим е аутсайдер в срещата. Треньорът на българския първенец няма да може да разчита на новите 2 зимни попълнения. Завърналият се отново в Разград Руан Крус и Винисиус Ногейра нямат право да играят в същинската фаза на Лига Европа. Причината - клубовете не могат да картотекират нови. Въпреки това нападателят и левият бек заминаха с тима за далечна Шотландия.

Иначе се очаква наставникът на “Лудогорец” Пер-Матиас Хьогмо да не прави много промени в състава си спрямо предните мачове в турнира.

До края на същинската фаза на Лига Европа пред българския тим има и още един последен мач. Той е следващата седмица в Разград, а съперник е последният в класирането към момента “Ница”.

