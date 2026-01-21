ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

БНБ: 28.08 млрд. евро вече са в обращение

Част от новите в ЦСКА още не свикват с BG футбола

Едно от новите попълнения на “червените” Алехандро Пиедраита още не е разкрил пълния си потенциал. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Част от новите попълнения в ЦСКА още не могат да се адаптират напълно с родната действителност.

Това стана ясно от изказването на предводителя на “червените” Христо Янев след третата контрола на тима по време на подготвителния лагер в Турция. “Армейците” завършиха 0:0 с лидера в украинското първенство ЛНЗ (Черкаси).

“Тези хора идват от различни първенства, свикнали са на различен начин и стил на игра и трябва да им дадем време, за да се приспособят към българското първенство”, каза Янев.

В предните си 2 проверки ЦСКА падна. Първо 0:2 от полския “Корона”, а след това от чешкия “Млада” (Болеслав) с 1:2. В Белек на “армейците” им остава още една контролна среща - на 23 януари, срещу сръбския “Нови пазар”.

“Важно е да подготвим отбора за мачовете от първенството, а не тези тук”, каза още Янев.

