“Левски” ще форсира селекцията

“Левски” ще форсира привличането на нови играчи. Това е наложително, ако лидерът в Първа лига наистина иска да надгради представянето си през есента в елита на България. Червената лампичка, че нещата не вървят, си пролича и в третата контрола на отбора, след която “сините” продължават да нямат победа в Турция, където са на подготвителен лагер. Столичани врътнаха 0:0 “Заглебие”.

Все пак, поне откъм резултат, “сините” малко надградиха спрямо 12 месеца по-рано. През януари 2025 г. “Левски” падна от същия противник, пак в проверка в Турция.

Очакванията са “сините” да договорят поне още един нов до края на подготвителния лагер. Той приключва в края на седмицата с нова проверка - срещу “Тренчин” от Словакия.

След прибирането си в България “Левски” ще играе още една контрола - в сряда с втородивизионния “Вихрен” (Сандански).

“Ще видим дали ще има ново попълнение. Имам ежедневна комуникация с ръководството, имаме взаимно уважение и говорим всеки ден по тези въпроси”, каза треньорът на “Левски” Хулио Веласкес. Същите думи той изрече преди седмица, а дни по-късно “сините” представиха Армстронг Око-Флекс. Същият пък за първи път започна като титуляр срещу полския тим. Иначе двубоят с “Заглебие” бе изгледан от мажоритарния собственик на столичани Наско Сираков. Според различни информации той е в Турция и да урежда нови попълнения.

Първият официален мач на лидера в Първа лига е на 3 февруари, когато отборът на Веласкес ще играе за суперкупата на България срещу “Лудогорец”.

