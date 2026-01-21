Треньорът на "Левски" доволен след 3-ия мач без победа

"Левски" надигра "Заглембе" и показва добър футбол, заяви старши треньорът на отбора Хулио Веласкес след предпоследната контрола на "сините" на турска земя. Те направиха равенство 0:0 срещу полския тим.

"Още една контрола, още една тренировка. Този отбор играе важна роля в полското първенство, но според мен ги превъзхождахме. Показахме доста неща, които много ми харесаха. Те играеха затворено и ми хареса как намирахме пространства за атака. Трябва обаче да бъдем по-съсредоточени, можехме да спечелим този мач", каза той в интервюто след мача.

"Отношението и поведението ни в защита беше добро, реакцията след загуба на топка също. Допуснахме само няколко неточности, които трябва да поправим. Трябва да покажем по-добри неща в последните метри на терена", продължи испанецът.

"Всеки футболист трябва да бъде в добра кондиция, за да играе добре. Не искам да тичаме много, а да тичаме правилно. Кондиционно отборът стои добре", завърши той.

"Левски" ще приключи с контролите на турска земя в неделя, когато ще срещне словашкия "Тренчин".