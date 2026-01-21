ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Приключваме със съветското въоръжение и техника до...

Още един наш национал ще играе в Германия, бранител подписа с бивш клуб на Мариан Христов

Чернев позира с екипа на новия си тим. Снимка: 1. FC Kaiserslautern

Националът Атанас Чернев премина в "Кайзерслаутерн". Той ще играе в клуба под наем до края на сезона от португалския "Ещрела" (Амадора).

"Кайзерслаутерн" в момента се намира на 5-о място във Втора Бундеслига. С трансфера си той ще стане 3-ия българин в момента, който играе момента във второто ниво на германския футбол след Фабиан Нюрнбергер ("Дармщат") и Лукас Петков ("Елферсберг").

Младият бранител се превръща и в третия българин, който ще носи екипа на този отбор. Първо Мариан Христов бе състава на "Кайзерслаутерн", когато тимът стана шампион на Германия през 1991 г. След това Илиян Мицански подписа с клуба през 2010 г.

„Когато се появи възможността да се присъединя към "Кайзерслаутерн", не ми се наложи и да се замисля. Мога да докажа способностите си тук с амбициозен отбор в много силна лига и това искам да покажа на терена. Проведох добри разговори със спортния директор и треньора, което допълнително ме убеди, че тук мога да се развивам както спортно, така и личностно", обясни Атанас Чернев относно трансфера си.

