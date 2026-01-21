"Славия" разби 4:0 руснаци в Турция, пробва грузинец

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Славия" победи с категоричното 4:0 "Енисей" (Красноярск) във втората си контролна среща по време на лагера в Турция.

„Белите" реализираха три гола във вратата на руския втородивизионен отбор още преди почивката, а с гол и асистенция се отличи Кристиян Балов.

В 10-ата минута Кристиян Балов напредна и асистира за Роберто Райчев, който откри резултата в двубоя.

Четвърт час след това Борис Тодоров изведе Джордан Варела и резултатът стана 2:0 след точен удар на защитника.

В последните секунди на първата част Балов напредна в наказателното поле на "Енисей", където беше фаулиран. Младият футболист от академията на "Славия" реализира отсъдената дузпа.

На проби във водения от треньора Ратко Достанич състав е Рати Григалава. 19-годишният грузински защитник записа първите си минути с екипа на „белите" през втората част от проверката.

В 78-ата минута влезлият като резерва Иван Минчев изведе Васил Казълджиев, който финтира вратаря на руския отбор и прати топката в мрежата за крайното 4:0.

„В този мач това беше нашата "Славия". Един отбор, който се подготвя и показва онова на терена, което до този момент е отработено. Играчите се раздадоха, независимо че мачът е контролен. Това ми вдъхва увереност, че може да се представим силно и в първенството", коментира президентът на клуба Венцеслав Стефанов.

Следващата контрола на "Славия" по време на лагера в Анталия е на 24 януари. Противник в нея ще бъде "Тобол" (Казахстан).