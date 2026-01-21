Треньорът на "Лудогорец": "Рейнджърс" е много опасен при статични положения

Треньорът на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо коментира утрешното гостуване на "Рейнджърс" в предпоследния кръг на Лига Европа.

Българският тим е на 23-о място в класирането със 7 точки, а шотландските домакини вече са аут от надпреварата.

"Всичко е добре при нас. Имахме проблеми, но всички регистрирани футболисти за Лига Европа са на наше разположение.

В представянето на "Рейнджърс" има подобрение, играят директен футбол и спечелиха 6 поредни победи, в които допуснаха само 2 гола. За нас е важно да използваме силните си страни, да създаваме положения и да вкарваме голове. Всеки ден правим по стъпка напред.

Те са много силни на статични положения и имат 8 гола от такива ситуации в последните си 11 мача. Ще бъде важна играта ни и в двете наказателни полета. Трябва да внимаваме и в атака, и в защита, да играем умно. Направихме стъпки да се подобрим физически и утре очакваме интензивен и труден мач", заяви норвежецът в Глазгоу.