Чудото "Карабах" с българи в щаба на крачка от огромен подвиг в Шампионската лига

Едва ли някой фен на футбола си е представял, че скромният за западните стандарти "Карабах" от Азербайджан ще може да се опълчи на големите имена в Шампионската лига. Е, след изиграването на 7 срещи от същинската фаза на най-комерсиалния турнир воденият от Гурбан Гурбанов 99% ще играе на плейоф - истински подвиг.

В Баку домакините биха инфарктно германския "Айнтрахт" 3:2.

Дуран даде аванс на "Карах" в 4-ата мин. Гостите обаче обърнаха чрез Джан Узун и Фарес Шайби.

В 81-ата мин резултатът отново бе изравнен след нов гол на Дуран.

Дълбоко в продължението Бахлул Мастуфазада донесе победата за "Карабах".

Така тимът от Азербайджан, в чийто треньорски щаб са трима българи - Чудомир Чокаров, Марио Митов и Владислав Януш, събра 10 точки преди последния си мач, който ще е гостуване на "Ливърпул" и се намира в топ 24 - сред местата, даващи право на участие в допълнителен мач за класиране на 1/8-финал. "Айнтрахт" пък няма шансове за плейофа и отпада от Шампионската лига.