Роналдо на 40 гола от заветната си цел - 1000

СНИМКА: РОЙТЕРС

Кристиано Роналдо продължава да изумява света и да е все по-близо до поредното постижение, което си е поставил да покори.

Португалската мегазвезда се разписа при успеха на "Ал Насър" 2:1 като гост на "Дамак" в двубой от 17-ия кръг на саудитския елит. Така тимът на Роналдо прекъсна негативната си серия от три гостувания без успех.

Попадението за Кристиано бе под номер 960 в кариерата му. Така до заветната цел 1000 му остават само 40. С темповете, с които Роналдо върви, това нищо чудно да се случи още преди края на календарната година.

СНИМКА: РОЙТЕРС

