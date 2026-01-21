Григор Димитров разпуска с карти след отпадането в Мелбърн

Григор Димитров намери оригинален начин да разпусне след отпадането си още на старта на откритото на Австралия.

Най-добрият български тенисист в историята загуби 4:6, 4:6, 3:6 от Томаш Махач (Чех), а след това със специалиста по физическа подготовка Ютака Накамура и кондиционния треньор Кейси Кордиал се събраха в хотелска стая в Мелбърн. Тримата играха цяла вечер карти “на вързано” и даже пуснаха в социалните мрежи клип от заниманието си.

View this post on Instagram A post shared by griglobal 🇧🇬🎾🇺🇸 (@griglobal)

Григор потвърди впечатленията, че е играл с физически проблем. Той е получил контузия в китката по време на двубоя.

“За съжаление, ударих китката си по време на мача и силната болка ограничи възможностите ми. Съжалявам, че не можах да се боря по начина, по който ми се искаше. Благодаря на феновете за подкрепата, очаквам с нетърпение да се върна отново”, се казва в специалното съобщение, което мениджърът на Григор разпространи сред журналистите, които отразяват първия за сезона турнир от “Големият шлем”.