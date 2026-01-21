"Барса" спечели голов трилър в Прага, останалите фаворити също бият в Шампионската лига (резултати)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Барселона" за пореден път показа, че може да допуска по няколко гола на мач, но почти винаги вкарва повече от опонента си. Каталунците спечели 4:2 като гости на "Спарта" (Прага) в предпоследното завъртане от същинската фаза на Шампионската лига. С успеха каталунците запазиха живи шансовете си за топ 8 на турнира, което ще означава, че няма да играят допълнителен плейоф.

Васил Кушей (10') даде аванс за домакините. Фермин Лопес с два гола (34, 42) направи обрат. В края на полувремето резултатът отново бе равен след като Роберт Левандовски си вкара автогол. . Дани Олмо (63') вкара редовен гол и върна преднината на испанския гранд. В средата на второто полувреме пък Левандовски (71') се реваншира за автогола си от преди почивката и до голяма степен реши всичко.

Испанският първенец събра 13 точки, колкото имат още 6 отбора в битката за осмицата.

Oстаналите фаворити също спечелиха предпоследните си мачове от същинската фаза на най-комерсиалния турнир.

"Байерн" би 2:0 белгийския "Роял Юнион СЖ" и вече е сигурен за топ 8. Баварците са втори в класирането с 18 точки и не могат да бъдат изместени от осмицата.

"Ливърпул" пък изигра най-силния си мач от началото на новата година. Играчите на Арне Слот победиха 3:0 като гост "Марсилия" и събраха 15 точки, което значи 4-ото място.

"Челси" се измъчи срещу абсолютния дебютант "Пафос". В Лондон "сините" победиха 1:0 и така имат 13 точки.

Останалите резултати:

"Ювентус" - "Бенфика" 2:0

"Нюкасъл" - ПСВ 3:0

"Аталанта" - "Атлетик" (Билбао) 2:3

"Карабах" - "Айнтрахт" 3:3

"Галатасарай" - "Атлетико" (М) 1:1