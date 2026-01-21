"Барса" спечели голов трилър в Прага, останалите фаворити също бият в Шампионската лига (резултати)

"Барселона" за пореден път показа, че може да допуска по няколко гола на мач, но почти винаги вкарва повече от опонента си. Каталунците спечели 4:2 като гости на "Спарта" (Прага) в предпоследното завъртане от същинската фаза на Шампионската лига. С успеха каталунците запазиха живи шансовете си за топ 8 на турнира, което ще означава, че няма да играят допълнителен плейоф.
Васил Кушей (10') даде аванс за домакините. Фермин Лопес с два гола (34, 42) направи обрат. В края на полувремето резултатът отново бе равен след като Роберт Левандовски си вкара автогол. . Дани Олмо (63') вкара редовен гол и върна преднината на испанския гранд. В средата на второто полувреме пък Левандовски (71') се реваншира за автогола си от преди почивката и до голяма степен реши всичко.
Испанският първенец събра 13 точки, колкото имат още 6 отбора в битката за осмицата.
Oстаналите фаворити също спечелиха предпоследните си мачове от същинската фаза на най-комерсиалния турнир.
"Байерн" би 2:0 белгийския "Роял Юнион СЖ" и вече е сигурен за топ 8. Баварците са втори в класирането с 18 точки и не могат да бъдат изместени от осмицата.
"Ливърпул" пък изигра най-силния си мач от началото на новата година. Играчите на Арне Слот победиха 3:0 като гост "Марсилия" и събраха 15 точки, което значи 4-ото място.
"Челси" се измъчи срещу абсолютния дебютант "Пафос". В Лондон "сините" победиха 1:0 и така имат 13 точки.
Останалите резултати:
"Ювентус" - "Бенфика" 2:0
"Нюкасъл" - ПСВ 3:0
"Аталанта" - "Атлетик" (Билбао) 2:3
"Карабах" - "Айнтрахт" 3:3
"Галатасарай" - "Атлетико" (М) 1:1