Алекс Николов блести в Шампионската лига

Българският волейболен ас Алекс Николов направи блестящ мач за победа на "Лубе" в Шампионската лига.

Италианският представител се наложи с 3:0 (25:18, 25:21, 26:24) над полския "Пройект" във Варшава.

Алекс бе най-резултатен в срещата с 19 точки. Логично 22-годишният посрещач бе избран за MVP.

"Лубе" е лидер в групата с 3 победи и 9 точки. Втори е френският "Монпелие" на Николай Къртев с 2 победи, 1 загуба и 5 точки.

"Пройект" заема третата позиция с 4 точки (1 победа, 2 загуби). А последен с нулев актив е белгийският "Льовен".