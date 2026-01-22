ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Част от тавана на паркинг на хипермаркет във Варна...

Българин, играещ за САЩ, си уреди мач срещу шампиони на Australian Open

Симеон Демирев

Васил Кирков (вляво) с партньора си от Нидерландия. СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

Роденият в Асеновград Васил Кирков продължава към кръг II на първия турнир от "Големият шлем" Australian Open. Българинът, който обаче се състезава за САЩ и неговият партньор Барт Стевенс (Нид) не срещнаха трудности срещу Гонсало Ескобар (Екв) и Мигел Варела (Мек). И победиха 6:1, 6:4 опонентите си.

По този начин българинът и нидерландецът си уредиха среща с шампиони от "Големият шлем". В кръг II съперници ще им бъдат специалистите при тандемите Остин Крайчек (САЩ) и Никола Мектич (Хър). И двамата са били номер 1 на двойки.

Американецът е шампион от "Ролан Гарос" при тандемите през 2023 г. На олимпиадата в Париж пък спечели сребърен медал.

Мектич пък има титла от "Уимбълдън".

