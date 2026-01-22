ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Треньорка, състезател и майка му се сбиха на Държа...

"Никс" с рекордна победа в дербито на Ню Йорк

2020
СНИМКА: РОЙТЕРС

Отборът на "Ню Йорк Никс" постигна най-изразителната победа в цялата история на клуба, след като надигра със 120:66 градския си съперник "Бруклин Нетс".

Дербито на "Голямата ябълка" се оказа всичко друго, но не ѝ равностойно. В "Медисън Скуеър Гардън" домакините спечелиха всяка една от четирите части на мача, а гостите реализираха 20 или повече точки само в първата четвърт, която загубиха с 20:38.

До момента най-големият успех на нюйоркчани бе с 48 точки разлика. Тяхната преднина срещу "Бруклин" бе достигнала и до 59 точки при 120:61, но гостите реализира последните пет точки в срещата.

Най-резултатен за победителите бе Джейлън Брънсън с 20 точки, а Ландри Шамет добави 18 от пейката.

СНИМКА: РОЙТЕРС

