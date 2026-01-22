Съдийка, състезател и майка му се сбиха на първенството по борба в Сливен (Видео)

От 19 януари в Сливен се провежда държавното първенство по борба. Началото на първенството беше белязано от скандал и екшън сцени.

Състезателят на ЦСКА Иво Илиев, недоволен от съдийските решения, реагира бурно срещу председателя на срещата Елина Васева. Голямото напрежение се случи на финала на категория до 72 кг между Димитър Георгиев от Ботев Враца и Иво Илиев от ЦСКА, спечелено Георгиев със 14:8, пише dariknews.

Иво Илиев, недоволен от отсъжданията на съдиите в този финал, отиде и изрита председателската маса, на която бе Елина Васева. В отговор тя го удари, като се в ръкопашния бой се включи и майката на състезателя на армейския клуб, която издърпа Васева за косата.

Размениха се и грозни думи. Илиев впоследствие беше дисквалифициран и в следваща една година най-вероятно няма да има право да се състезават над територията на страната.

„Нямам коментар. Лично мнение - съдийството беше несправедливо", каза пред БНТ Сослан Фарниев, треньор на ЦСКА. „Не очаквах такава реакция на самия състезател. Познавам го доста години. Рутиниран борец е. Тази реакция беше недопустима за неговият ранг като състезател", каза Елина Васева.

„Това е отвратително. Тези хора трябва да нямат нищо общо с нашия спорт. И тези, които парадират - чужденците, ето вижте от къде идват скандалите. Ето такива хора ние ги караме тука. Не, не, господин Ганчев", каза президентът на БФ Борба Станка Златева.