Стилиян Петров: Веселите истории в българския футбол нямат край!

Бившият капитан на националния отбор и рекордьор по мачове за него Стилиян Петров публикува във фейсбук осмиващ пост относно турнето на националните през март в Индонезия, където те ще участват на турнир със Сейнт Китс и Невис и Соломоновите острови. Екзотичните съперници, за които доста от феновете вероятно не знаят къде се намират на глобус, предизвикаха подигравки към футболната ни централа. А и добавиха към негативния имидж на държавния ни тим.

"Веселите истории в българския футбол нямат край! Какво ли означава това за нашето положение на световната футболна карта? Дали пък наистина прегърнахме ролята си на посланици на една футболна туристическа федерация! Както казват, във всяка шега има и малка доза истина.

"Кой ли е бил толкова смел да направи едно такова предложението за такъв силен турнир? Дано момчетата поне да летят със чартър. Скоро ще спра да съм ироничен, саркастичен и ще напиша сериозен статус!", написа Стилиян.

Отборите на Сейнт Китс и Невис и на Соломоновите острови заемат съответно 154-о и 152-о място сред 210 нации. Индонезия е на 122-оо място. България е 87-а.

Турнирът в Джакарта е от проекта FIFA Series. Най-ценното в него е, че ФИФА плаща всички разходи, които са големи с оглед трансконтиненталното пътуване.