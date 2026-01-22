40-годишният Вавринка с подвиг и рекорди след победа за 274 минути в Мелбърн

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

40-годишният Стан Вавринка продължава последното си участие в откритото първенство на Австралия по тенис.

Швейцарецът, за който това е прощален сезон, направи подвиг, за да надви с 19 г. по-младия от него французин Артюр Жеа с 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6 (3) в мач от втория кръг в Мелбърн за 2 часа и 34 миниту.

С победата си Вавринка стана най-възрастният играч, който достига до тази фаза на турнир от "Големият шлем" от 1978 г. насам.

Освен това Стан това изигра и 49-ия си петсетов мач.

Това е рекорд в историята на "Големият шлем".

В турнирите от него Вавринка има 3 трофея.

За място в 1/8-финалите швейцарецът ще спори с поставения под номер 9 в схемата Тейлър Фриц. Американецът се нуждаеше от два часа на корта за успех над чеха Вит Коприва с 6:1, 6:4, 7:6 (4).

Шампионът в Мелбърн от последните 2 г. Яник Синер пък се класира за третия кръг още по-експресно, след като се наложи над представителя на домакините Джеймс Дъкуорт с 6:1, 6:4, 6:2 за час и 49 минути.

Американецът Елиът Спицири е следващия съперник на италианеца. Той спечели с 6:4, 6:4, 6:7 (4), 4:6, 6:3 срещу китаеца Ибин Ву.