България с тежък жребий за европейското до 22 г. в Португалия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейските финали за волейболисти под 22 години ще се проведат в португалския град Албуфейра в периода от 29 юни до 4 юли.

България ще играе във втора група заедно с отборите на Франция, Италия и Чехия, което определено е тежък жребий

В първа група са разпределени тимовете на Португалия, Полша, Украйна и Израел.

Националите ни се класираха директно за шампионата на Стария континент, след като спечелиха квалификационния турнир в Самоков, проведен между 11 и 13 юли.

В „Арена СамЕлион" под ръководството на Венцислав Симеонов и Тодор Алексиев, отборът ни постигна три последователни победи срещу тимовете на Нидерландия - 3:0 (25:22, 25:23, 27:25), Норвегия - 3:0 (25:22, 25:23, 25:22), и Испания - 3:1 (25:27, 25:11, 25:21, 25:13).

На предстоящото европейско първенство отборът ще бъде воден от старши треньора Даниел Пеев и помощника Георги Петров.