ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Измамни сайтове предлагат адвокатски услуги

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22141998 www.24chasa.bg

Преизбраха Красимир Инински за президент на бокса с пълно единодушие

1600
Красимир Инински Снимка: БФБокс

Красимир Инински бе преизбран за трети път с пълно единодушие за президент на Българска федерация по бокс. Това стана днес на Общо събрание, което се проведе в парк-хотел „Москва". Всички делегати, които присъстваха на заседанието, гласуваха „за" кандидатурата на досегашния президент. Преизбран бе и Управителният съвет на БФБ. Мандатът е за 5 години.

„Благодаря на българската боксова общност за пълното единодушие, което ми гласува. Най-отговорно заявявам пред всички, че ще продължа да работя за просперитета на българския бокс и затова заедно, като едно семейство, да продължаваме напред и да творим история. Постигнахме много през тези години, но имаме накъде да се развиваме. Поели сме в правилната посока и се радвам, че всички работим заедно за развитието на нашия любим спорт", каза след преизбирането си Красимир Инински.

Красимир Инински Снимка: БФБокс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Димитър Коцев: На 20 гониш Оскар. После гониш кръвно и здрава простата