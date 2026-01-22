ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Локо" (Пд) би 1:0 последния в Сърбия на турска земя

Снимка: "Локо" (Пд)

"Локо" (Пд) (6-и у нас) постигна минимален успех с 1:0 срещу последния в елита на Сърбия "Напредак" (Крушевац) в първата си контролна среща по време на подготвителния лагер в Турция.

Единственото попадение в спаринга реализира Каталин Иту в 54-ата мин.

Малко след това двата отбора си спретнаха леко меле.

Адриан Кова, както и един футболист на сръбския тим бяха изгонени.

В 60-ата минута треньорът на "Локо" Душан Косич смени целия си титулярен състав и до края повече попадения не паднаха.

За пловдивчани предстоят още две проверки на турска земя - срещу косовския "Балкани" и срещу украинския "Колос" (Коваливка).

Снимка: "Локо" (Пд)

