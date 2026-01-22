ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Американското посолство у нас: Добре дошла на борд...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22142418 www.24chasa.bg

"Реал" отново №1 по приходи в света

2784

„Реал" (Мадрид) отново e световен лидер по приходи сред футболните клубове, показва анали на одиторската компания Deloitte за сезон 2024/2025.

Испанският гранд оглавява класацията за трета поредна година.

През миналия сезон клубът е спечелил 1,161 млрд. евро. Приходите на мадридчани за предходния отчетен период бяха 1,046 млрд. евро. Така „Реал" стана първият клуб в историята, успял да спечели над 1 млрд. евро за една година.

Отбелязва се, че търговските приходи на „Реал" са нараснали с 23% спрямо миналия сезон – до 593,6 млн. евро, за което са спомогнали подобрените продажби на стоки и появата на нови търговски партньори. В същото време приходите на клуба в дните на мачовете са спаднали с 6% и възлизат на 232,5 млн. евро. От телевизионни права „белия балет" е спечелил 334,9 млн. евро.

На второ място е друг испански гранд "Барселона" с 975 млн. приходи, а трети е германският колос "Байерн" с 861 млн.

В топ 6 следват ПСЖ (Фр, 837 млн.), "Ливърпул" (Анг, 836 млн.) и "Манчестър Сити" (Анг, 829 млн.), 

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Димитър Коцев: На 20 гониш Оскар. После гониш кръвно и здрава простата