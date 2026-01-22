"Левски" помпа мускули във фитнеса

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Представителният отбор на "Левски" проведе една тренировка в четвъртък, 22 януари, след третата си контролна среща от зимния подготвителен лагер, съобщиха от клуба. В сряда, 21 януари „сините" завършиха 0:0 с полския "Заглембе" (Любин).

Заниманието се проведе сутринта във фитнес центъра на хотел „KAYA PALAZZO" и в него взеха участие всички футболисти. Следобедът е почивен за „сините".

В неделя, 25 януари е последната контрола на отбора от зимния подготвителен лагер в Белек. Съперник е словашкия "Тренчин". Двубоят ще се играе на стадион „KAYA PALAZZO" и стартира в 15,00 часа.