"Левски" помпа мускули във фитнеса

Футболистите на “Левски” бяха в отлично настроение по време на заниманието. СНИМКИ: STARTPHOTO.BG

Представителният отбор на "Левски" проведе една тренировка в четвъртък, 22 януари, след третата си контролна среща от зимния подготвителен лагер, съобщиха от клуба. В сряда, 21 януари „сините" завършиха 0:0 с полския "Заглембе" (Любин).

Заниманието се проведе сутринта във фитнес центъра на хотел „KAYA PALAZZO" и в него взеха участие всички футболисти. Следобедът е почивен за „сините".

В неделя, 25 януари е последната контрола на отбора от зимния подготвителен лагер в Белек. Съперник е словашкия "Тренчин". Двубоят ще се играе на стадион „KAYA PALAZZO" и стартира в 15,00 часа. 

