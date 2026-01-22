3-ма белгийски фенове за 5 дни зад решетките в Казахстан заради костюми на Борат

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трима белгийски привърженици са осъдени на пет дни затвор в Казахстан заради носене на костюми на филмовия герой Борат по време на победата на "Брюж" над местния "Кайрат" (Алмати) с 4:1 в мач от Шампионската лига, предава БТА.

Феновете са били арестувани още на трибуните на „Астана Арена" заради облеклото си - бански костюм, носен от популярния образ от едноименния филм с пълно заглавие „Борат: Културен обмен с Америка за напредък на великия братски казахстански народ", изигран от британския комедиен актьор Саша Барън Коен.

„Трима мъже извършиха действия по време на футболния двубой, които демонстрираха неуважение и нарушиха обществения ред. Полицията арестува тримата чуждестранни фенове и ги отведе до участъка", съобщиха властите в Астана.

Те допълниха, че са били започнати съответните административни процедури за публично пиянство и за дребно хулиганство, заради което са осъдени на пет дни затвор.

От външното министерство на Белгия обявиха, че следят ситуацията и написаха: „Предлагаме необходимата консулска подкрепа на нашите сънародници. Обаче, поради съображения за защита на личните данни, не можем да предоставим допълнителна информация."

Филмът е възприет като подигравателен към казахстанската култура и по време на излизането му през 2006 година, властите в страната забраняват неговото излъчване и дори заплашват създателите му със съдебни действия.

През 2020 година обаче властите в Казахстан възприемат популярната фраза от филма, повтаряна от Барън Коен - „Very Nice!" (в превод "Много добре!"), и дори я използват, за да рекламират туризма в страната.