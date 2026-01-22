Световният ни шампион Иван Иванов на 1/4-финал в Манакор след здрава битка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Юношеският ни световен шампион в тениса за миналата година Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на турнира на твърди кортове за мъже в Манакор (Испания) с награден фонд от 15 хиляди долара.

17-годишният Иванов надви 18-годишния Амир Омарханов (Казахстан, №814 в света) със 7:5, 6:7 (3), 6:3 след 2,44 часа игра във втория кръг на надпреварата в Академията на местната легенда Рафаел Надал, където той тренира от повече от три сезона.

Така българският талант очаква в следващата фаза победителя от двубоя тази вечер между номер 2 Макс Бейзинг (Великобритания) и Лука Кастаньола (Италия).

Иванов, 855-и в света в момента при мъжете, по-рано през месеца стана вицешампион на друг турнир от същия ранг в Манакор.