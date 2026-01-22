"Барса" с невиждан антирекорд в Шампионската лига

“Барселона” постигна невиждан антирекорд в своята история в Шампионската лига. След успеха 4:2 като гост на “Славия” (Прага) каталунците са в серия от 10 поредни мача, в които допускат попадение във вратата си в най-престижното състезание на УЕФА. 7 от тях са през този сезон, а 3 - от миналогодишното издание.

В двубоя в Чехия лидерът в испанската Примера даде и жертва. Един от най-важните в състава на Ханзи Флик - Педри, се контузи. И така ще отсъства близо месец от терените.

На 37 години и 153 дни Роберт Левандовски вкара първия си гол в Шампионската лига за сезона. По този начин полякът вече има попадения в 16 поредни сезона в най-комерсиалния турнир. И се изравни по този показател с Кристиано Роналдо, Райън Гигс, Раул и Томас Мюлер. Само Лионел Меси и Карим Бензема имат повече – по 18.

Левандовски е вторият най-възрастен реализатор в турнира, като пред него е само легендата Серхио Ромас.

Английската доминация в Шампионската лига през тази кампания пък продължава с пълна сила. И 5 от 6-те тима в турнира от Острова в момента са в топ 8 на състезанието. Или казано с други думи, ще се класират директно за плейофите. Това са “Арсенал”, “Ливърпул”, “Тотнъм”, “Челси” и “Нюкасъл”. Единствено “Манчестър Сити” е извън осмицата. Но като нищо може да влезе след последните двубои следващата седмица.

С попадението си директно от пряк свободен удар срещу “Марсилия” Доминик Собослай стана първият играч на “Ливърпул”, който отбелязва две попадения от фалове в един сезон след Трент Александър-Арнолд. “Червените” изиграха най-добрия си мач от началото на новата година и победиха 3:0.

Антъни Гордън вкара дежурния си гол за “Нюкасъл” при успеха 3:0 над ПСВ. Той вече е отбелязал шест гола в Шампионската лига и се превърна в най-резултатния на играч на “Нюкасъл” в едно издание на турнира, изравнявайки шестте гола на Алън Шиърър през сезон 2002/2003.

“Челси” пък подобри най-доброто постижение, що се отнася до процента на точността на пасове в един мач. “Сините” от Лондон завършиха двубоя с “Пафос” при 94,5% прецизност. Иначе “Челси” се справи трудно и спечели само 1:0 срещу абсолютния дебютант в Шампионската лига.

Суперкомпютърът на Opta пък прогнозира, че нито един италиански тим няма да намери място в топ 8 на турнира. Тоест всички ще трябва да минат през допълнителен плейоф. Така може да се стигне до ситуацията, в която Италия да няма нито един представител на 1/8-финалите. През този сезон в състезанието играят “Интер”. “Ювентус”, “Наполи” и “Аталанта”.

Прогнозите сочат, че освен сигурните класирали се вече “Арсенал” и “Байерн”, място в осмицата ще намерят още “Ливърпул”, “Реал” (М), “Барселона”, “Тотнъм”, “Манчестър Сити” и “Атлетико” (Мадрид).

С 99% шанс да се класира за плейофа пък е сензацията на турнира “Карабах”. Храбрият тим от Азербайджан, в чийто треньорски щаб работят трима българи - Чудомир Чокаров, Марио Митов и Владислав Януш, би 3:2 “Айнтрахт”. Загубата значи отпадане за германците. Аут от турнира със сигурност са още “Виляреал”, “Кайрат” и “Славия” (Прага).

