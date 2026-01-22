Албанци отървават ЦСКА от Кевин Додай

ЦСКА е много близо до това да се отърве от още един от ненужните в състава си. Става дума за албанеца Кевин Додай.

20-годишният футболист по никакъв начин не влиза в плановете на Христо Янев за втория дял от шампионата. Крилото пристигна в София през лятото и имаше големи надежди за него. Додай е сочен за един от най-големите таланти в родината си. Но по никакъв начин не показа, че заслужава да играе в ЦСКА. Футболистът е с “червените” на лагера им в Турция, но му се търси отбор. Е, мераклии вече има.

Вторият в класирането на първенството на Албания “Влазня” проявява интерес към ненужния на “Армията”. Именно от този отбор Додай се озова в ЦСКА преди повече от 6 месеца.

По всяка вероятност клубът ще пробва да вземе под наем офанзивния футболист. Преговорите вече са задействани. И е въпрос на дни да се стигне до сделката, тъй като ЦСКА иска да разкара играча. В договора му ще има клауза за откупуване.

Не така обаче стоят нещата с друг замразен - Давид Сегер. Дошлият през лятото шведски полузащитник е може би най-голямото трансферно разочарование за “червените” за изминалата година. Халфът получи не един или два шанса, но нито при Душан Керкез, нито при Христо Янев се вижда да има потенциал в играта му. Сегер, също като Додай, е в Турция, но няма и минута в контролите. Най-вероятно няма и да получи.

Шефовете на ЦСКА се опитват да се разделят с играча. Сегер е предложен на няколко чужди тима, но те категорично са отказали. Самият футболист пък не желае да разтрогне с “червените”, въпреки че няма бъдеще в него. ЦСКА е в задънена улица и се чуди как да го разкара от отбора.

В същото време се очаква Джеймс Ето'о да удължи своя договор с “червените”. Камерунецът е щастлив в България и няма намерение да се маха от ЦСКА.

