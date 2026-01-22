“Юнайтед” изпадна от най-богатите клубове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

“Манчестър Юнайтед” изпадна от топ 5 на най-богатите футболни клубове на света.

Това става ясно, след като компанията Deloitte оповести отчета си за класацията по приходи на отборите. В предходните 29 години “червените дяволи” винаги са били в челото на подреждането. Но след като отборът през този сезон пропусна европейските турнири, печалбата отрежда на 20-кратния шампион на Англия едва осмото място.

Годишният приход на “Юнайтед” е в размер на 793,1 милиона евро.

Лидер в подреждането е “Реал” (М). През миналия сезон клубът е спечелил 1,161 млрд. евро. Така “Реал” стана първият клуб в историята, успял да спечели над 1 млрд. евро за една година.

На второ място е “Барселона” с 975 млн., а трети е германският колос “Байерн” с 861 млн.

В топ 6 следват ПСЖ (837 млн.), “Ливърпул” (836 млн.) и “Манчестър Сити” (829 млн.)

