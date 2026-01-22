След нов анализ: Ивет Лалова с положителна проба за допинг на олимпиадата в Рио преди 10 г.

Българската спринтьорка Ивет Лалова е сред спортистите с положителен допинг резултат след повторен анализ на проби от олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 година. В нейната проба е открито наличие на забранено вещество, съобщиха от Международната агенция за контрол (ITA).

Общо седем проби са дали положителен резултат при повторното тестване, извършено в рамките на дългосрочната програма за съхранение и анализ на допинг проби. Сред засегнатите са още литовският щангист Ауримас Дидзбалис, бронзов медалист в категория до 94 килограма, както и бразилският джудист Рафаел Аугусто Бузакарини, завършил на девето място в категория до 100 килограма.

Всички установени положителни проби са свързани с наличие на анаболни стероиди – вещества, забранени от Световната антидопингова агенция (WADA) още през 2016 г. и оставащи забранени и днес. Пробите са били анализирани първоначално по време на Олимпийските игри в Рио 2016 и тогава са отчетени като отрицателни.

Новите положителни резултати са резултат от напредъка в антидопинговите технологии, включително по-чувствителни методи за откриване на нови метаболити на стероиди, които не са били налични по онова време. Повторният анализ е извършен в акредитираните от WADA лаборатории в Лозана и Кьолн.

Спортистите са уведомени и имат право да поискат анализ на проба „Б". До приключване на процедурите те ще бъдат временно отстранени от състезания. Случаите ще бъдат разгледани от Антидопинговото отделение на Спортния арбитражен съд (CAS), уточняват от ITA.

С тези случаи програмата за повторен анализ на пробите от Рио 2016 е почти приключена, като общият брой на положителните резултати достига десет. От ITA подчертават, че дългосрочното съхранение и повторното изследване на проби е ключов инструмент за защита на чистия спорт.