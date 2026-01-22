"Лудогорец" в битка за плейофите в Европа на легендарен стадион (съставите)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Доминаторът през този век в българския футбол "Лудогорец" ще излезе в 22 часа в четвъртък на легендарния шотландски стадион "Айброкс" в Глазгоу срещу местния "Рейнджърс".

Мачът е от 22 часа българско време.

"Зелените" от Разград гонят поне равен, за да запазят живи шансовете си за плейоф в Лига Европа.

Ето съставите на двата отбора.

"Рейнджърс": Джак Бътланд, Макс Аарънс, Насер Джига, Емануел Фернандес, Джейдън Мегома, Николас Раскин, Мохамед Диоманде, Джейди Гасама, Тело Аасгор, Мики Мур, Юсеф Шермити.

"Лудогорец": Хендрик Бонман, Сон, Диниш Алмейда, Оливие Вердон, Антон Недялков, Педро Нареси, Кайо Видал, Дерой Дуарте, Петър Станич, Ерик Маркус, Ив Ерик Биле.