"Олимпиакос" отново с измъчена победа, Александър Везенков очаквано №1

"Олимпиакос" постигна 15-ата си победа за сезона в Евролигата - по познат начин.

Гръцкият отбор спечели 74:68 като гост на "Анадолу Ефес" в Истанбул и вече има 4 поредни успеха. Както и преди 2 дни с израелския "Макаби", съставът на старши треньора Георгиос Барцокас натрупа сериозен аванс на почивката. Този път 17 точки, но много слаба (по традиция) трета част позволи на турския тим да се доближи опасно в резултата.

Номер 1 от всички бе Александър Везенков. Най-добрият български баскетболист завърши с 19 точки и 5 борби. На 29 януари "Олимпиакос" приема "Барселона".