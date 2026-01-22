ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Капитанът на България с 3-а победа в Шампионската ...

Времето София  / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22145373 www.24chasa.bg

Десподов влезе в края за ПАОК при важна победа в Европа

1956
Снимка: Ройтерс

Гръцкият ПАОК надви 2:0 в Солун испанския "Бетис" с 2:0 в мач от предпоследния кръг на шампионатната фаза на Лига Европа и така взе много важна победа.

Тимът на Кирил Десподов, който се появи на терена в 83-ата мин, заема 12-о място с 12 точки, и така на практика си осигури място в баражите за 1/8-финалите, а при малко късмет може да влезе в първите 8 и директно да се класира за тях.

Сърбинът Андрия Живкович откри резултата в 67-ата мин след асистенция на Йоргос Якумакис.

В 86-ата мин от дузпа Якумакис направи 2:0 след точно изпълнена дузпа.

Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Димитър Коцев: На 20 гониш Оскар. После гониш кръвно и здрава простата