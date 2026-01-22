ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Капитанът на България с 3-а победа в Шампионската ...

Времето София  / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22145435 www.24chasa.bg

Изборите за президент на "Барселона" на 15 март

3172
Президентът на "Барса" Жоан Лапорта и българската легенда на каталунците Христо Стоичков

Президентът на "Барселона" Жоан Лапорта, който е кандидат за нов мандат, обяви в четвъртък, че следващите президентски избори в каталунския клуб ще се проведат на 15 март, съобщи АФП, цитирана от БТА.

Административният съвет на клуба се събра днес и избра най-близката дата, на която привържениците на клуба ще могат да изберат президент за следващите пет години.

Актуалният президент - 63-годишният Лапорта, е на поста си от 2021 година, като преди това имаше и първи престоя начело на клуба между 2003 и 2010. Той се смята за фаворит според каталунските медии. Бившият адвокат и политик трябва да се оттегли до изборите, като ще бъде заместен временно от вицепрезидента Рафа Юсте.

Методът на Лапорта, който успя да извади клуба от сериозна спортна и финансова криза след напускането на идола Лионел Меси през 2021, е критикуван от опонентите му. Най-големият критик е Виктор Фонт, който бе втори на последните избори и който го обвинява, че е ипотекирал част от активите на клуба.

Три други кандидатури са очаквани от медиите - тези на бившия футболист Шавиер Вилажоана, бизнесмена Марк Сириа и Жоан Кампруби.

Президентът на "Барса" Жоан Лапорта и българската легенда на каталунците Христо Стоичков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Димитър Коцев: На 20 гониш Оскар. После гониш кръвно и здрава простата