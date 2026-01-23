9,30 ч Тенис, Australian Open Eurosport 1/Eurosport 2
9,30 ч Голф MAX sport 1
12,00 ч Ски, СК (м), супер Г в Кицбюел Eurosport 2
15,30 ч Ски бягане, СК в Гомс Eurosport 2
16,45 ч Ски скокове, СП (полети) в Оберстдорф Eurosport 1
17,00 ч Футбол, Виетнам - Корея (мл.) "Нова спорт"
17,55 ч Водна топка, ЕП в Белград БНТ 3
19,00 ч Рали "Монте Карло" MAX sport 3
19,00 ч Биатлон, СК в Нове Место Eurosport 1
19,30 ч Волейбол, "Монтана" - ЦСКА MAX sport 2
19,30 ч Футбол, "Арминия" - "Холщайн" "Диема спорт" 2
19,30 ч Футбол, "Дармщат" - "Нюрнберг" "Диема спорт" 3
19,45 ч Баскетбол, "Фенербахче" - "Баскония" MAX sport 1
21,00 ч Футбол, "Оксер" - "Пари СЖ" "Диема спорт"
21,25 ч Водна топка, ЕП в Белград БНТ 3
21,30 ч Баскетбол, "Виртус" - "Цървена звезда" MAX sport 1
21,30 ч Баскетбол, "Партизан" - "Апоел" MAX sport 2
21,30 ч Футбол, "Санкт Паули" - "Хамбургер" "Диема спорт" 3
21,45 ч Футбол, "Интер" - "Пиза" MAX sport 3
22,00 ч Футбол, "Леванте" - "Елче" MAX sport 4
22,00 ч Футбол, "Дарби" - "Уест Бромич" "Диема спорт" 2
23,00 ч Голф Eurosport 2
2,30 ч Тенис, Australian Open Eurosport 1/Eurosport 2