ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отлагат старта на парламента с 30 минути, отново н...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Парламентарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22145494 www.24chasa.bg

Спорт по телевизията днес

2320
Футболният национал Росен Божинов може да играе днес срещу лидера в Италия "Интер" Снимка: facebook.com/pisasportingclub/

9,30 ч Тенис, Australian Open Eurosport 1/Eurosport 2

9,30 ч Голф MAX sport 1

12,00 ч Ски, СК (м), супер Г в Кицбюел Eurosport 2

15,30 ч Ски бягане, СК в Гомс Eurosport 2

16,45 ч Ски скокове, СП (полети) в Оберстдорф Eurosport 1

17,00 ч Футбол, Виетнам - Корея (мл.) "Нова спорт"

17,55 ч Водна топка, ЕП в Белград БНТ 3

19,00 ч Рали "Монте Карло" MAX sport 3

19,00 ч Биатлон, СК в Нове Место Eurosport 1

19,30 ч Волейбол, "Монтана" - ЦСКА MAX sport 2

19,30 ч Футбол, "Арминия" - "Холщайн" "Диема спорт" 2

19,30 ч Футбол, "Дармщат" - "Нюрнберг" "Диема спорт" 3

19,45 ч Баскетбол, "Фенербахче" - "Баскония" MAX sport 1

21,00 ч Футбол, "Оксер" - "Пари СЖ" "Диема спорт"

21,25 ч Водна топка, ЕП в Белград БНТ 3

21,30 ч Баскетбол, "Виртус" - "Цървена звезда" MAX sport 1

21,30 ч Баскетбол, "Партизан" - "Апоел" MAX sport 2

21,30 ч Футбол, "Санкт Паули" - "Хамбургер" "Диема спорт" 3

21,45 ч Футбол, "Интер" - "Пиза" MAX sport 3

22,00 ч Футбол, "Леванте" - "Елче" MAX sport 4

22,00 ч Футбол, "Дарби" - "Уест Бромич" "Диема спорт" 2

23,00 ч Голф Eurosport 2

2,30 ч Тенис, Australian Open Eurosport 1/Eurosport 2

Футболният национал Росен Божинов може да играе днес срещу лидера в Италия "Интер" Снимка: facebook.com/pisasportingclub/
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Парламентарно заседание на 51-ото Народно събрание