Сабаленка се измъчи с руска австрийка, Алкарас изравни рекорд на Борг

Световната №1 и двукратна победителка в Мелбърн Арина Сабаленка се класира с голям зор за четвъртия кръг на откритото първенство на Австралия по тенис.

Представителката на Беларус се измъчи срещу рускинята Анастасия Потапова, която отскоро играе за Австрия), но все пак би със 7:6 (4) 7:6 (7) за малко повече от два часа на корта.

В 1/8-финалите Сабаленка среща канадката Виктория Мбоко, която елиминира Клара Таусон (Дания) със 7:6 (5), 5:7, 6:3 при дебюта си в Мелбърн.

№1 при мъжете Карлос Алкарас нямаше проблеми срещу французина Корентен Муте - 6:2, 6:4, 6:1.

В следващата фаза испанецът среща американеца Томи Пол, наложил се над Алехандро Давидович-Фокина (Исп) с 6:1, 6:1 и отказване на съперника.

С успеха си над Муте Алкарас изравни рекорд на шведската легенда Бьорн Борг - 87 победи в първите 100 мача в основната схема на турнирите от "Големият шлем".

След тях са големите трима - Рафаел Надал (86), Роджър Федерер (80) и Новак Джокович (79).