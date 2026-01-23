"Пиза" прати в нови отбори двама българи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Младежките ни национали Мерт Дурмуш и Адриан Райчев ще бъдат пратени под наем в нови отбори от италианския елитен "Пиза", пишат на Ботуша.

С този отбор миналата седмица подписа националът Росен Божинов, който бе продаден от белгийския "Антверп" за 5 млн. евро.

През първата половина от сезона Дурмуш игра като преотстъпен в третодивизионния "Тернана, докато Райчев беше част от втородивизионния "Фрозиноне". Техните наеми ще бъдат прекратени.

"Пиза" праща Дурмуш във "Вис Пезаро", а докато Райчев - в "Понтедера". И двата отбора са в III лига.

Дурмуш записа 10 мача за "Тернана", в които вкара един гол и направи една асистенция.

Райчев изигра едва 2 мача за "Фрозиноне". И двамата са крила.