Роналдо спира с футбола догодина?

4160
СНИМКА: РОЙТЕРС

Кристиано Роналдо може да се откаже от футбола през следващата година. Журналистът Бен Джейкъбс съобщи, че португалската мегазвезда обмисля възможността да напусне "Ал Насър" през 2027 г., когато изтича настоящия му контракт.

Представителите на играча обмислят план за избягване на значителен спад в интереса към Роналдо от международната общност след напускането му от саудитската лига.

Роналдо играе за "Ал Насър" от 2023 г. През този сезон 40-годишният футболист е отбелязал 16 гола и е дал една асистенция в 16 мача от саудитската лига.

Роналдо е отбелязал 960 попадения в кариерата си. Преди това той заяви, че иска да достигне границата от 1000 гола.

СНИМКА: РОЙТЕРС

