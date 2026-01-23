Треньорът на "Рейнджърс": Трябваше да бием с "Лудогорец" с 3 гола

Трябваше да спечелим с два или три гола и това е нещо, върху което ще работим повече.

Това каза след победата над "Лудогорец" треньорът на "Рейнждърс" Дани Рьол. В Глазгоу шотландците спечелиха 1:0 в 7-ия кръг от същинската фаза на Лига Европа. Поражението може да остави "Лудогорец" извън топ 24 на турнира, респективно българският първенец да отпадне без да стигне до плейоф. Но всичко това ще се реши в последното завъртане.

"Длъжни сме да се възползваме от положенията ни. За момента съм доволен, но ни предстоят още по-тежки мачове. На полувремето с играчите обсъдихме играта ни на преса и те бяха по-агресивни през втората част. Това искам да виждам от тях. Имахме и повече положения, което беше чудесно, но трябва по-често да ги реализираме. За момента съм доволен и това е стандартът, който искам да виждам занапред", каза още треньорът на гранда от Шотландия.