И гимнастички със синдром на Даун на международен турнир в София

Над 600 грации от 17 държави идват за Купа "Олимпия 74", организирана от клуба, създал диамантеното момиче Ерика Зафирова

Гимнастички със индром на Даун ще се включат в осмия международен турнир по художествена гимнастика Купа „Олимпия 74", който ще се проведе от 29 януари до 1 февруари в спортна зала "София".

В състезанието, организирано от спортен клуб по художествена гимнастика "Олимпия 74", ще вземат участие над 600 гимнастички от 17 държави, което превръща турнира в едно от най-мащабните и значими събития в календара на художествената гимнастика. Ще участват грации от България, Германия, Турция, Грузия, Израел, Испания, Италия, Кипър, Кувейт, Украйна, Унгария, Полша, Словакия, Сърбия, Португалия, Хърватия, Швейцария.

Турнирът обаче е наистина специален - особено място в програмата заемат и състезателките по художествена гимнастика със Синдром на Даун, чието участие е израз на ценностите на приобщаване, равнопоставеност и уважение.

"Техните изпълнения са вдъхновение и доказателство, че спортът е спорт за всички. С гордост може да обявим и създадения от нас Спортен клуб „Слънчев свят", който стартира развитието на състезателки със Синдром на Даун в спорта художествена гимнастика", обявиха от СКХГ "Олимпия 74, оглавяван от треньорката с над 25-годишен опит Петя Монева.

Сред успешните състезателки, изградени през годините от "Олимпия 74" е и олимпийската шампионка с ансамбъла на България, диамантеното момиче Ерика Зафирова. В клуба се и згражда и бившата ни успешна индивидуална състезателка Мария Матева.

Международният турнир Купа "Олимпия 74" е мащабно събитие, което вдъхновява бъдещи шампиони. Главен съдия на надпреварата в зала "София" от 29 януари до 1 февруари ще бъде Невяна Владинова, вицепрезидент на Българската федерация по художествена гимнастика.