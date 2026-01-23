ЦСКА стигна до първа победа за 2026-а

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ЦСКА постигна първа победа за годината в последната си контролна среща в от лагера в Турция.

"Червените" на Христо Янев разбипа 5:2 корейския "Гангуон".

Преди това те записаха две загуби - от полския "Корона" (Киелце) (0:2) и чешкия "Млада Болеслав" (1:2), и едно равенство - срещу лидера в Украйна ЛНЗ (Черкаси).

(0:0).

Спарингът днес се игра при тежки метеорологични условия в Сиде, след като над цялата област в последните 24 часа се изля продължителен дъжд, придружен от силен вятър. Лошото време продиктува и смяната на съперника за последния мач в Турция, като първоначално „червените" трябваше да премерят сили със сръбския "Нови Пазар".

Христо Янев заложи в стартовия състав на футболисти, които не играха или взеха по-малко участие в контролата преди 2 дни срещу ЛНЗ.

ЦСКА започна активно двубоя и успя да поведе още в 12-ата минута, когато хубав пробив на Мохамед Брахими по дясното крило завърши с успореден пас на голлинията към връхлитащия Додай, който без проблеми намери мрежата.

Преднината обаче като че ли успокои нашите футболисти и постепенно съперникът взе инициативата и започна да създава ситуации пред Димитър Евтимов. В 37-ата минута "Гангуон" успя да изравни след изпълнение на свободен удар отляво, което бе засечено с глава от Хойонг, а веднага след това Юнгджун бе изведен зад отбраната на ЦСКА и без проблеми успя да преодолее „армейския" страж.

Така корейският тим се оттегли с преднина в резултата на почивката.

След началото на втората част обаче ЦСКА си върна контрола върху събитията и в 53-ата минута „червените" успяха да възстановят равенството. Петко Панайотов отне топката, продължи към Илиан Илиев, който изведе Мохамед Брахими на изгодна позиция, а французинът отблизо простреля вратаря за 2:2.

Само 4 минути по-късно ЦСКА реализира пълен обрат – Леандро Годой се възползва от грешен пас на съперника, озова се сам срещу вратаря и с плътен удар под гредата вкара за 3:2.

В 64-ата минута Христо Янев подмени почти целия състав, а веднага след появата си Йоанис Питас изскочи сам срещу вратаря, но ударът му мина на сантиметри от страничния стълб.

Все пак ЦСКА стига и до четвърти гол в 70-ата минута, когато Бруно Жордао центрира отляво, а топката изненада отбраната на корейския тим и влетя в мрежата, без да бъде засечена от никого. 120 секунди по-късно резултатът набъбна на 5:2, след като Пиедраита се откъсна отляво и центрира, а Брахими с глава реализира втория си гол в мача.

До края двубоят се доиграваше и така ЦСКА завърши подготвителния си лагер с категоричен успех.