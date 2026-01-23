ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съдът във Варна отказа да екстрадира мъж, издирван...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22148625 www.24chasa.bg

Елин Топузаков бележи успехи на два фронта - в науката и на терена

1476
Кирил Евтимов и Елин Топузаков след победата в мача на малки вратички

Директорът на ДЮШ на Левски Елин Топузаков отбеляза края на първата си магистърска сесия с победа на малки вратички.

От есента на 2025 година легендата на „сините" учи за магистър по програмата „Спортен бизнес", а само преди дни приключи с успех всички изпити от зимния семестър.

Магистърската програма е съвместна между Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и Националната спортна академия (НСА) "Васил Левски". Завършилите ще получат съвместна диплома от УНСС и НСА.

На футболния терен Топчо отново беше част от селекцията на своя приятел Кирил Евтимов. Техният тим постигна заслужен успех с 5:2, а двамата отбелязаха по два гола.

Елин Топузаков и Кирил Евтимов изиграха срещата с екипи на националния отбор. Този на бургазлията е подарък от национала Димитър Велковски, с който футболистът на Арда игра в двубоя срещу Испания във Валядолид.

Кирил Евтимов и Елин Топузаков след победата в мача на малки вратички

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Димитър Коцев: На 20 гониш Оскар. После гониш кръвно и здрава простата