Елин Топузаков бележи успехи на два фронта - в науката и на терена

Директорът на ДЮШ на Левски Елин Топузаков отбеляза края на първата си магистърска сесия с победа на малки вратички.

От есента на 2025 година легендата на „сините" учи за магистър по програмата „Спортен бизнес", а само преди дни приключи с успех всички изпити от зимния семестър.

Магистърската програма е съвместна между Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и Националната спортна академия (НСА) "Васил Левски". Завършилите ще получат съвместна диплома от УНСС и НСА.

На футболния терен Топчо отново беше част от селекцията на своя приятел Кирил Евтимов. Техният тим постигна заслужен успех с 5:2, а двамата отбелязаха по два гола.

Елин Топузаков и Кирил Евтимов изиграха срещата с екипи на националния отбор. Този на бургазлията е подарък от национала Димитър Велковски, с който футболистът на Арда игра в двубоя срещу Испания във Валядолид.